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La Gazzetta dello Sport: Fiorentina scatenata, la Viola prepara il decimo acquisto

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Una pagina intera de La Gazzetta dello Sport di oggi è per la squadra gigliata. 

Pagina 18

Il titolone di stamani è: “Fiorentina scatenata”. E ancora: “Poku per l’attacco La Viola prepara il decimo acquisto”. Sommario: “Scatto per l’ala del Bayer, che ha detto sì a Paratici Nottingham su Dodo, se parte Kean piace Emegha”. 

Valdepenas

In taglio basso invece troviamo la presentazione del giovane spagnolo: "Valdepenas: “Mi manda Mourinho”. Sottotitolo: “Il terzino arrivato dal Real: “Sento già il legame con la Viola, l’esordio al Franchi è stato indimenticabile”. 

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