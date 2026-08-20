La Gazzetta dello Sport: Fiorentina scatenata, la Viola prepara il decimo acquisto

Una pagina intera de La Gazzetta dello Sport di oggi è per la squadra gigliata.

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Il titolone di stamani è: “Fiorentina scatenata”. E ancora: “Poku per l’attacco La Viola prepara il decimo acquisto”. Sommario: “Scatto per l’ala del Bayer, che ha detto sì a Paratici Nottingham su Dodo, se parte Kean piace Emegha”.

Valdepenas

In taglio basso invece troviamo la presentazione del giovane spagnolo: "Valdepenas: “Mi manda Mourinho”. Sottotitolo: “Il terzino arrivato dal Real: “Sento già il legame con la Viola, l’esordio al Franchi è stato indimenticabile”.