La Nazione: Dubbi in difesa, le contromosse di Vanoli

La Nazione in edicola oggi presenta una lunga intervista alla leggenda viola Giancarlo Antognoni in vista del suo imminente 72esimo compleanno. Inoltre il quotidiano fiorentino si concentra sull'avvicinamento della squadra alla sfida contro il Verona.

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“I 72 anni dell'unico 10” scrive La Nazione come titolo dell'intervista. Il quotidiano scrive poi nel sottotitolo “Antognoni; fedeltà e riconoscenza: ho avuto tutto, è festa ogni giorno. Il mio segreto? Non ho mai tradito nessuno".

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Nella pagina seguente si torna a parlare di attualità a tinte viola: “Dodò, sospiro di sollievo. Escluse lesioni muscolari, ma per Verona è in dubbio. Le contromosse di Vanoli”. Di spalla La Nazione si concentra sui rientri dei nazionali: “Azzurri no problem, faticaccia Pongracic, dubbio in difesa”. In taglio alto infine: “Oggi tutti al Viola Park. Solomon e l'intreccio con Parisi”.