Definito il futuro di un giovane portiere viola. Cessione in Serie C per fare esperienza
Il giovanissimo portiere viola Pietro Leonardelli in panchina. Foto: Fanfani/Fiorentinanews.com
E' stato definito in queste ore il futuro di Pietro Leonardelli, portiere classe 2006 della Fiorentina, che andrà a farsi le ossa in Serie C.
La nuova squadra
Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, è stato il Treviso a battere la concorrenza di mezza C per arrivare al giovane portiere gigliato.
Prima avventura tra i pro
Da poco Leonardelli ha firmato il primo contratto tra professionista con la società viola. Per lui sarà la prima esperienza tra i professionisti dopo l'avventura in Primavera.
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