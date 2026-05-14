"Stagione sofferta, sogno una Fiorentina in lotta per l'Europa. Salvo Fagioli e poco altro, continuo a confidare in Fazzini"

I Bnkr44 sono un gruppo musicale formato da ragazzi toscani, che ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2024. Il cantante Marco Vittiglio, nome d'arte Caph, ha parlato a Radio Bruno per commentare le vicende della Fiorentina, squadra della quale è tifoso.

‘Pensavo la Fiorentina potesse fare grandi cose, ma…’

“In questa stagione ho sofferto tantissimo, spesso sono stato allo stadio, ciò che conta è averla portata in porto. Ma io voglio sognare in grande e per la prossima stagione spero di vedere la Fiorentina che torna a lottare per l'Europa. In realtà anche quest'anno ad inizio stagione ero sicuro che la Fiorentina potesse fare grandi cose e invece...”.

‘Continuo a confidare in Fazzini’

“Giocatori da salvare? Sicuramente Fagioli, poi poco altro. Siamo un gruppo di Empoli, ma fin da quando ero piccolo ho sempre tifato Fiorentina, mi sono innamorato della maglia viola. Io sono un mega fan di Fazzini che purtroppo non si è visto molto, ma io continuo a confidare in lui”.