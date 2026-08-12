La Gazzetta dello Sport: L'argentino a Firenze pensando a Batistuta

Due articoli sulla Fiorentina presenti su La Gazzetta dello Sport.

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Il titolone di stamani è: “Viola forza 9”. E ancora: “Pellegrino ci siamo L’argentino a Firenze pensando a Batigol”. Sommario: “L’interesse del Bologna per Piccoli fa rompere gli indugi a Paratici che piazzerà il nono colpo”.

Le maglie

C’è anche in pagina un trafiletto dedicato alla scelta dei numeri effettuata dai giocatori: “Kean passa al 9 Mastantuono col 30”.