Fdi chiede chiarezza sul Franchi, Burgassi replica. E intanto Schmidt vota con Sinistra Progetto Comune: non vogliono risorse private

Altro giro e altre polemiche sullo stadio Artemio Franchi e il percorso che porterà al rinnovamento dell'impianto.

La richiesta

Fratelli d'Italia, per bocca dei propri consiglieri Matteo Chelli e Angela Sirello chiede chiarezza relativamente alla scelta di ricorrere alla concessione di servizi in corporate financing anziché in project financing. "O la Sindaca non sa ciò di cui parla - sottolineano - oppure le divergenze interne alla maggioranza sono tali da indurre a una tale confusione. Le spiegazioni sulle scelte sue e della giunta sullo stadio Franchi non le deve tanto a noi, quanto alla città”.

La replica

Pronta la replica del presidente della commissione Sport, Marco Burgassi, del PD. "Continuiamo ad assistere a polemiche che ignorano chiarimenti già forniti. Lo ha spiegato il 7 luglio l’assessora allo sport Letizia Perini e lo ha ribadito oggi in Consiglio comunale la sindaca Sara Funaro: la delibera del 15 giugno prevede due possibili strade per il completamento dello stadio Franchi, quella dell’articolo 4, commi da 1 a 11, e quella della concessione per la valorizzazione. Nessuna scelta è già stata compiuta”.

Il voto a sorpresa

Nel frattempo però, il candidato sindaco del centrodestra alle ultime elezioni, Eike Schmidt, ha votato a favore dell’atto presentato da Sinistra Progetto Comune che chiede di completare i lavori esclusivamente con risorse pubbliche. "Prima di dare lezioni di chiarezza, sarebbe meglio fare chiarezza nella propria coalizione” chiosa sull'argomento lo stesso Burgassi.