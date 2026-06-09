Sul tetto d'Europa e da sotto età. L'irresistibile ascesa del giovanissimo bomber viola

Domenica scorsa, Federico Croci ha concluso una stagione tutta da incorniciare per lui, avendo portato a casa, da protagonista, sia la Viareggio Cup con la Fiorentina, sia il Campionato Europeo Under 17 con l'Italia.

Sotto età

E in entrambi i casi, il bomber viola lo ha fatto da sotto età, cioè da giocatore più piccolo rispetto alla categoria di riferimento. Lui che è un 2010 (o Under 16 se preferite), ha giocato con gli Under 18 viola prima e gli Under 17 azzurri poi.

Croci la coppa del Campionato Europeo Under 17

Ascesa

La sua è stata un'irresistibile ascesa che lo ha portato ad essere considerato come il gioiello del settore giovanile della Fiorentina. Nato a Bibbiena, in provincia di Arezzo, è cresciuto tra Marino Mercato Subbiano e Aquila Montevarchi prima di approdare in viola.