Corriere Fiorentino: Kean lotta fino all'ultimo...ma perde il confronto con Esposito
Tre pagine sulla partita tra Fiorentina e Inter presenti stamani sul Corriere Fiorentino.
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Grande spazio a: “Fermata la capolista”. Sottotitolo: “Avvio choc con il gol di Pio Esposito dopo 40 secondi, i viola però giocano alla pari con i nerazzurri e nella ripresa pareggiano con Ndour: Vanoli a +2 su Lecce e Cremonese".
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Qui leggiamo: “Kean lotta fino all’ultimo, manca solo la precisione:perso il confronto con Pio”. Sottotitolo: “L’attaccante spreca troppo sotto porta, ma resta in crescita Ora in Nazionale insieme al nerazzurro: Gattuso chi sceglierà?”.
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L'appuntamento odierno: “Viareggio Cup, oggi la finalissima: viola contro il tabù che dura dal ‘92”. Sottotitolo: “La Fiorentina non vince da 34 anni, allo stadio dei Pini ci proverà col Rijeka”. Di spalla infine il commento sulla prima squadra: “Un pieno di fiducia per il finale”.