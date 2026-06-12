Prezzo alto e concorrenza agguerrita. La difficile trattativa dei viola per Mohamadou Kantè

Fabio Paratici è un dirigente sempre attente al mercato e alle occasioni internazionali, in particolare quelle della Premier League. Nei giorni scorsi era infatti emerso, come possibile acquisto per il centrocampo viola, il nome di Mohamadou Kanté del West Ham, appena retrocesso in Championship.

La concorrenza

Sul possente mediano francese però la concorrenza è agguerrita. Sono diversi i club che vogliono approfittare della retrocessione degli hammers per mettere le mani sul talento classe 2005. Secondo il noto portale francese Footmercato il club maggiormente interessati, oltre alla Fiorentina, sarebbero il Marsiglia e il Monaco.

Prezzo e formula

Il West Ham, che può far leva anche su un contratto con la scadenza nel lontano 2031, spera in un'asta e chiede per Kanté circa 20 milioni di euro. La sensazione è che il club londinese possa anche accontentarsi per molto meno, accettando anche un operazione in prestito con riscatto, visto la difficoltà finanziaria della società.