La priorità viola sul mercato: fra addii e nuovi innesti, sarà rivoluzione nel reparto esterni

La Fiorentina si prepara ad accogliere Fabio Grosso; e con lui anche un nuovo stile di gioco più offensivo costruito sullo sfruttamento delle corsie laterale.

Rosa viola e addii

Fabio Paratici è così costretto ad agire profondamente su un reparto, quello degli esterni d'attacco, completamente azzerato la scorsa sessione estiva di calciomercato e velocemente rattoppato a gennaio. Nella rosa viola non sono tanti i giocatori che possono ricoprire questo ruolo: Gudmundsson, che però non ha mai convinto e sembra sempre più lontano da Firenze; Parisi, adattato e purtroppo infortunato nell'ultima di campionato; e Sottil, anche lui sempre alle prese con molti acciacchi e mai convincente fino in fondo nelle esperienza a Firenze o lontano dal capoluogo toscano. Solomon e Harrison, arrivati in prestito a gennaio, non sembrano essere nei piani della dirigenza, che quasi certamente non li riscatterà.

Il primo nome in lista

Per questo Paratici sembra aver messo il reparto delle ali al primo posto fra le priorità di mercato. Serve gente che punti l'uomo e che salti l'avversario, capace di creare superiorità numerica e di servire al centro l'attaccante. Al momento il primo nome nella lista di Paratici è quello di Cristian Volpato, classe 2003 del Sassuolo, che costa fra i 15 e 20 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.