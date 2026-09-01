Gudmundsson lascia la Fiorentina (per ora). Definita la sua cessione
Albert Gudmundsson lascia la Fiorentina anche se momentaneamente.
Prestito
Secondo quanto riportato da Sky, l'attaccante viola si trasferisce alla Lazio. Questo però con la formula del prestito oneroso (un milione nelle casse viola), più diritto di riscatto (fissato a 12 milioni) che si è garantito il club biancoceleste.
Rilancio
L'islandese prova a rilanciarsi dunque in un'altra piazza dopo due stagioni in gigliato con molti più scuri che chiari.
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