Corriere Fiorentino: La triste colonna sonora dell'addio di Gudmundsson

Una pagina per la Fiorentina sul Corriere Fiorentino di oggi.

Pagina 6

Apertura con il mercato e con: “Rivoluzione totale”. Occhiello: “Niente Zirkzee, il dopo Kean è Beto: all’Everton vanno 18 milioni. E dopo Njie Paratici prende anche Gnonto in prestito dal Leeds. Tentativo per Torreira”.

Gudmundsson

In taglio basso: “C’era una volta il ‘10’, il finale triste di Gud”. Sottotitolo: “I fischi di sabato potrebbero diventare la colonna sonora dell’addio: lo vuole la Lazio”.