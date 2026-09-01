Corriere Fiorentino: La triste colonna sonora dell'addio di Gudmundsson
Una pagina per la Fiorentina sul Corriere Fiorentino di oggi.
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Apertura con il mercato e con: “Rivoluzione totale”. Occhiello: “Niente Zirkzee, il dopo Kean è Beto: all’Everton vanno 18 milioni. E dopo Njie Paratici prende anche Gnonto in prestito dal Leeds. Tentativo per Torreira”.
Gudmundsson
In taglio basso: “C’era una volta il ‘10’, il finale triste di Gud”. Sottotitolo: “I fischi di sabato potrebbero diventare la colonna sonora dell’addio: lo vuole la Lazio”.
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