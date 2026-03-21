Nonostante i problemi di salute il Sassuolo ferma la Juventus, che sbaglia anche un rigore. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La Juventus si ferma in casa contro un Sassuolo colpito da casi di pertosse e dunque decimato dalle assenze.

La partita

Nonostante i problemi di salute, i neroverdi sono riusciti a fermare i bianconeri sul pareggio per 1-1. Il vantaggio juventino con il solito Yildiz, che ha sfruttato l'assist di Concieçao. Poi è Pinamonti a siglare il definitivo 1-1 su imbucata di Berardi. Sul finale di gara Locatelli sbaglia il rigore che poteva portare i 3 punti alla Juventus.

La nuova classifica

La NUOVA classifica di Serie A: Inter 68, Milan 63, Napoli 62, Como 54, Juventus 54, Roma 51, Atalanta 47, Bologna 42, Lazio 40, Udinese 39, Sassuolo 39, Parma 34, Genoa 33, Torino 33, Cagliari 30, Fiorentina 28, Cremonese 27, Lecce 27, Pisa 18, Verona 18.