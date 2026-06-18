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Corriere dello Sport-Stadio: Il ritorno su Kostic, un Comuzzo da rilanciare

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Una pagina dedicata alla Fiorentina da parte del Corriere dello Sport-Stadio.

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Grande spazio stamani a: “Patto viola”. Sottotitolo: “Kean, il budget e gli obiettivi: parola a Paratici”. Occhiello: “Il direttore sportivo ha incontrato anche  l’agente di Moise nelle consultazioni di fine stagione”. 

Comuzzo da rilanciare

Di spalla: “Ritorno su Kostic Comuzzo da rilanciare”. In taglio basso infine: “Mandragora tra conferma  e partenza”. 

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