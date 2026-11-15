Quel mediano di interdizione mancante ed un mercato gennaio che incombe: Fiorentina, è ora di colmare le tue lacune

Sarebbe facile prendersela solamente con De Gea ed il pacchetto arretrato per i 25 gol incassati dalla Fiorentina in sole 11 partite. Tanto facile, appunto, quanto scorretto.

Un reparto lasciato a sé stesso

La verità è che, al netto di svarioni difensivi di ogni ordine e di un De Gea non più propriamente irreprensibile nelle ultime giornate, la difesa è spesso e volentieri lasciata a sé stessa, quando si tratta di ripiegare, da un centrocampo che fa della rincorsa il suo tallone d'Achille.

La staticità del centrocampo

Un esempio? Il primo gol subito a Genova dalla Fiorentina, in cui si vede Ndour rincorrere in ritardo il marcatore. Non che vada meglio con Fagioli ed Oulaï (sebbene quest'ultimo abbia almeno dimostrato una certa "durezza" nei contrasti apprezzabile).

Il mercato come soluzione ai problemi?

Ecco quindi che arriva in soccorso il mercato di gennaio, in cui la Fiorentina e Paratici dovranno necessariamente cercare di portare a Firenze quella figura d'interdizione che al centrocampo di Vanoli manca disperatamente. Nomi se ne sono già fatti tanti, dal sogno quasi impossibile Ederson al più raggiungibile Højbjerg: ciò che è certo è che la Fiorentina dovrà in qualche modo intervenire.