La Fiorentina trova l'arbitro che ha fatto arrabbiare al Franchi Vlahovic e Gasperini

La partita tra Fiorentina e Napoli in programma domenica prossima con inizio alle 12.30 sarà diretta da Daniele Doveri nativo di Volterra ma della sezione di Roma 1.

I precedenti con la Fiorentina

Sono 25 le partite dei viola arbitrate e il bilancio è sicuramente positivo con 15 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.

A Firenze ha fatto arrabbiare Vlahovic e Gasperini

La scorsa stagione è stato, tra le altre partite, l'arbitro del match con la Juventus nel corso del quale, al 16', ha prima assegnato poi revocato un calcio di rigore a favore della Juventus per un contatto in area tra Vlahović e il difensore viola Pablo Marí. Richiamato al monitor dal VAR (On-Field Review), l'arbitro decise di ritornare sulla sua decisione constatando una trattenuta reciproca e continuata tra i due.

In Fiorentina-Atalanta del 20 febbraio 2022, Doveri ha annullato (con l'ausilio del VAR) il gol del potenziale pareggio bergamasco firmato da Malinovskyi. La rete è stata cancellata per una posizione di fuorigioco attivo di Hateboer, una decisione geometricamente corretta ma che scatenò le furiose proteste della panchina dell'Atalanta e del tecnico Gasperini.