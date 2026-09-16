L'assenza strategica e il recupero. Chi era fuori e domenica rientra e un'importante scelta da fare
Arthur Atta
Un'assenza programmata, quasi strategica verrebbe da dire. E' quella di Atta che non ha preso parte al match giocato ieri dalla Fiorentina. Questo per poterlo far recuperare e averlo al meglio per la partita di domenica contro il Napoli.
Titolari
Jimenez, Fagioli e Njie o sono partiti dalla panchina e sono entrati in campo o non sono stati proprio schierati contro il Pisa. Però in campionato saranno nuovamente titolari.
Il dilemma
Ma il vero dilemma sarà un altro: chi schiererà Vanoli come centravanti? Il ballottaggio c'è tra Beto, che ha determinate caratteristiche che piacciono all'allenatore e Pellegrino che invece sta segnando con continuità. Una lotta serrata: chi la spunterà?
💬 Commenti (2)