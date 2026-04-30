Nicoletti: "Mi scandalizza idea che Sarri non sia venuto alla Fiorentina per aver fatto richiesta legittima. Iachini? Scelto per alzata di mano"
L'intermediario di mercato e tifoso della Fiorentina, Costantino Nicoletti, intervenuto su Lady Radio ha espresso la propria opinione sul tema allenatore viola, partendo però dal racconto di due episodi del passato.
Sarri
“Mi scandalizza l’idea che Maurizio Sarri non sia arrivato a Firenze per aver fatto una richiesta, normale tra l’altro, di voler incontrare o parlare di persona con il presidente” questo quanto detto da Nicoletti.
Iachini
Il quale poi ha raccontato anche un curioso retroscena: “Iachini è stato scelto come allenatore della Fiorentina per alzata di mano, in una sala riunioni, non c’era ancora il Viola Park”.
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