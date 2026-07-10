Il gioco delle sedie in casa Fiorentina: chi va in ritiro e chi è in partenza?

Sulle pagine de La Nazione si fa il punto anche sulle altre situazioni di mercato che coinvolgono la Fiorentina.

Chi entra…

Arrivato Atta, ma questo non esclude l'interesse per Thorstvedt che, nei piani della dirigenza viola, occupa idealmente la casella opposta del centrocampo. Si lavora sulle contropartite: la Fiorentina vorrebbe dare Sohm, il Sassuolo chiede Brescianini. Ancora in standby Koleosho: la Fiorentina non rilancerà la propria offerta dato l'accordo col giocatore.

… e chi esce

In uscita ci sarà da lavorare: il più vicino all'addio è Gosens, che non sarà a disposizione di Grosso per il ritiro: nessuna grande pretesa per il cartellino, il tedesco piace allo Schalke 04, ma non è convinto del ritorno in Germania. E sempre dalla Bundesliga arrivano i primi squilli per Pongracic.

Altri due sul piede di partenza: Dodo e Gudmundsson. Se il primo ha attirato le attenzioni del Como, l'islandese ha invece pretendenti dalla Premier League e dalla Francia - lo segue il Marsiglia -, ma occhio all'Atalanta. E poi Fabbian e Piccoli, che piacciono alla Lazio, così come Comuzzo, Fazzini e Fortini, tutte figure in bilico. L'impressione è che sia partita una vera e propria rivoluzione in casa Fiorentina.