L'assenza di Atta? C'è a chi può far comodo

L'assenza di Atta dalla sfida di domani contro il Genoa porta a due principali riflessioni: la prima, inevitabile, su quanto tempo bisognerà attendere per vederlo a pieno regime, cosa ancora mai accaduta a Firenze; la seconda, invece, sull'enorme chance capitata fra le mani a un altro acquisto estivo della Fiorentina.

Recuperato e pronto

A beneficiare dell'assenza del francese, infatti, dovrebbe essere Pedro Goncalves: centellinato nelle prime uscite causa ritardo di condizione fisica, durante la sosta disse in intervista alle TV portoghesi che adesso si è messo in pari e che si può giocare le sue carte. La prima occasione rilevante sembra proprio essere quella di domani, a Marassi.

Occasione enorme

Dopo il gran gol siglato contro il Pisa è arrivata una prestazione opaca, da subentrato, contro il Napoli. Se però è proprio Atta che gli tarpava le ali da titolare, adesso quella zona del campo è rimasta scoperta e il portoghese può e deve ergersi a suo sostituto ideale e, nel corso della stagione, ritagliarsi uno spazio importante. Ipotizzando che Vanoli riparta dalle sue certezze, e quindi da Fagioli e Ndour in mediana, il collante fra centrocampo e attacco lo dovrebbe fare proprio Goncalves: un'occasione così capita raramente, e mentre il popolo fiorentino attende il suo vero inserimento nelle rotazioni l'impressione è che tanto, tantissimo passerà dalla sfida di domani.