Un investimento che s'ha da fare: la Fiorentina si è convinta dell'acquisto

Gli occhi puntati addosso. Alla ripresa del campionato della Fiorentina ce li avrà il rientrante Manor Solomon, che è arrivato a Firenze sponsorizzato fortemente da Fabio Paratici, che lo aveva avuto al Tottenham.

Un investimento che vale la pena fare

Il suo futuro, si legge su La Gazzetta dello Sport, è strettamente legato alla permanenza in Serie A della Fiorentina: arrivato in prestito con diritto di riscatto, il club ci ha messo poco a convincersi che vale la pena trattenerlo a Firenze per un investimento comunque contenuto (sui 10 milioni di euro).

Acquisto a titolo definitivo

L'idea del club viola è dunque quello di acquistarlo a titolo definitivo in estate, ma molto dipenderà da come finirà la stagione: in caso di retrocessione potrebbe essere lui a non voler restare e in ogni caso la dirigenza sarà costretta a fare scelte e sacrifici. Solomon a Firenze sta bene ma prima c'è in ballo la salvezza.