Possibile nuovo cambio in panchina per la Sampdoria. E Martinelli si ritrova coinvolto in una situazione tesissima

Possibile nuovo scossone per il portiere di proprietà della Fiorentina Tommaso Martinelli. La Sampdoria, sua squadra attuale, potrebbe infatti cambiare nuovamente allenatore. La sconfitta di Carrara ha messo in bilico la panchina di Attilio Lombardo, il cui futuro appare tutt'altro che chiaro.

Situazione tesa

In tal senso potrebbe essere decisiva la partita di domani contro l'Avellino: in caso di sconfitta l'esonero sarebbe quasi certo, nel frattempo la società ha avuto un confronto con la squadra e, separatamente, con i calciatori più esperti della rosa. Nell'ambiente, stando a quanto riportato dai media locali, aleggia una notevole tensione.