A Tuttosport ha parlato l'ex allenatore della Fiorentina e volto storico viola Cesare Prandelli, che ha ricordato anche la sua avventura a Firenze, tra cui la partecipazione alle coppe europee.

Ricordando una delle tante partite in viola

"Quella che vorrei rigiocare è sicuramente la semifinale con la Fiorentina proprio in Europa League (che in quegli anni era Coppa UEFA, ndr) contro il Rangers Glasgow, persa ai rigori: la rigiocherei domani mattina".

Sulla Nazionale e Mancini

“Mancini ha fatto una rivoluzione. Ha chiamato tutti i giovani e ha detto: questi sono i miei e li farò giocare. Però bisogna avere pazienza perché con i ragazzi non hai subito continuità. Spero che Mancini abbia trovato un modo per far passare un messaggio ai club di Serie A: bisogna investire di più sui nostri giovani. Punto”.