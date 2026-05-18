Sfida in notturna per Fiorentina-Atalanta. Ecco gli orari per l'ultima giornata di campionato

La Lega Serie A ha diramato il calendario ufficiale per la 38esima giornata di campionato. La Fiorentina, nella sua ultima partita stagionale, affronterà l'Atalanta in un anticipo serale.

L'orario della Viola

La partita fra i viola e la Dea aprirà il turno di Serie A e si giocherà venerdì 22 maggio alle 20.45. L'ultima sfida della stagione, che la Fiorentina affronterà fra le mura amiche del Franchi, non avrà molto da dire per la classifica ma sarà importante non concludere questo nefasto anno con un sapore ancora più amaro in bocca.

Le altre partite

Questi gli orari degli altri match: sabato con Bologna-Inter alle 18.00 e Lazio-Pisa alle 20.45. Domenica sera si gioca sia per la salvezza che per la Champions: Parma-Sassuolo alle 15.00 e Napoli-Udinese alle 18.00, poi alle 20.45 Cremonese-Como e Lecce-Genoa. In serata il Milan ospita il Cagliari, la Roma va in scena a Verona e la Juventus sarà impegnata nel derby contro i granata all'Olimpico Grande Torino.