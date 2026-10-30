In passato fu accostato alla Fiorentina, da oggi è ufficialmente svincolato. La decisione della Juventus
Thiago Motta
Per via di una clausola esercitata, la Juventus ha ufficialmente rescisso il contratto di Thiago Motta, allenatore in passato accostato anche alla Fiorentina.
Clausola scattata
A partire dal 1° giugno, infatti, si è attivata la finestra per esercitare la clausola per la rescissione di Thiago Motta, che la Juventus avrebbe esercitato. Notizia che cambia lo scenario per tutte le squadre a caccia di un nuovo allenatore.
Qualche precedente
La Fiorentina, che ha già cambiato il tecnico pur senza un sostanziale miglioramento, ci aveva già provato in passato per Thiago Motta: è un nome che si era avvicinato all'orbita viola dopo l'esonero di Grosso, con la società che poi virò su Vanoli. Adesso, invece, è una pista più facilmente percorribile.
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