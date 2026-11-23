Riuscire a chiudere una partita senza prendere gol sembra essere diventata una vera e propria impresa per la Fiorentina.

Sono ormai sei mesi che i viola non chiudono una gara con la porta inviolata. L'ulitma volta che si è verificato questo fatto è stato in occasione di Juventus-Fiorentina 0-2, gara andata in scena il 17 maggio scorso.

Per quanto riguarda questo campionato, i numeri, ormai noti, sono impietosi da questo punto di vista: 11 partite giocate e 25 gol subiti, i gigliati viaggiano ad una media superiore alle due reti al passivo a gara. Peggio hanno fatto solo Sassuolo e Udinese, rispettivamente con 31 e 26 gol presi.