La permanenza a Firenze è tutt'altro che certa, ma intanto Gudmundsson si gode le vacanze giocando a golf - FOTO

Nonostante sia arrivato alla Fiorentina per una cifra importante e con su di se tante aspettative, l'avventura di Albert Gudmundsson a Firenze potrebbe essere clamorosamente al capolinea dopo appena due stagioni. Le cause sono tante, tra infortuni e scarso rendimento del reparto offensivo, fatto sta che mai come in queste settimane l'islandese è stato vicino a lasciare la Fiorentina.

Gudmundsson si gode le “meritate” vacanze giocando a golf

E secondo voi la cosa lo turba? Assolutamente no. Il fantasista islandese infatti si sta godendo le “meritate” vacanze in patria assieme le propria famiglia, e da quanto emerge dai suoi social il suo umore è tutt'altro che a terra. Come infatti pubblicato dallo stesso Gudmundsson su Instagram, il giocatore si sta dedicando al golf, sfidando anche in modo goliardico, taggando nel suo post, la star mondiale Tiger Woods.

Queste le immagini pubblicate: