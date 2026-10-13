"L'allenatore che mi ha dato di più? Fabio Grosso, è stato fondamentale nella mia crescita come calciatore e..."

Francesco Cassata, ex giocatore di Sassuolo e Spezia ha rilasciato un'intervista a TMW, soffermandosi su numerosi episodi della sua carrier e parlando, tra le altre cose, anche del proprio rapporto con Fabio Grosso.

“Fabio Grosso è l'allenatore che mi ha dato di più”

Queste le parole in merito dell'ex giocatore dello Spezia, attualmente svincolato: “Chi mi ha dato di più? Se devo fare un nome dico Fabio Grosso. Ho avuto la fortuna di lavorare con tanti allenatori bravi, però lui l’ho incontrato in un momento particolare della mia carriera, quando stavo passando dalla Primavera alla prima squadra”.

Quell'incrocio in Primavera

Il periodo a cui Cassata fa riferimento è quello in cui l'ex allenatore della Fiorentina era alla guida della Primavera della Juventus: Grosso, secondo quanto affermato dallo stesso giocatore, ha avuto un ruolo chiave nella sua crescita tattica, arretrandone la posizione da trequartista a mezzala.