Brescianini: "Una Fiorentina brava a reagire con la spinta dei tifosi. Sono venute fuori le mie qualità"

Il centrocampista della Fiorentina, Marco Brescianini, è contento per la prestazione fatta vedere dalla squadra contro l'Inter: “E’ stata una bellissima partita - ha detto - anche se iniziata nel modo sbagliato. Siamo stati bravi a reagire e a stare in partita. Abbiamo avuto sicurezza nei nostri mezzi e lo stadio ci ha aiutato. Ringraziamo i nostri tifosi che ci hanno dato una spinta e li abbiamo sentiti. Dobbiamo adesso voltare pagina e rimanere concentrati perché troviamo di fronte a noi altri avversari agguerriti”.

“Nei prossimi mesi ci giochiamo tutto”

Tante partite di fila prima di questa sosta per la Fiorentina: “Io sono dell’idea che più partite giochi - ha proseguito Brescianini - e più i meccanismi vanno a posto. Da una parte, fisicamente, può essere un problema, ma ti può dare dei vantaggi per le trame di gioco. Dobbiamo pensare a riposare, ma rimanere mentalizzati perché nei prossimi mesi ci giochiamo tutto”.

“Sono uscite le mie qualità”

Infine: “Cerco sempre di mettere in campo le mie qualità e credo che questa volta, grazie anche a tutta la squadra, le mie qualità sono uscite”.