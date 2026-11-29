L'Udinese deve provare a risalire la classifica dopo un inizio di campionato molto negativo. Con Zanetti in panchina i bianconeri cercheranno di strappare più punti possibili, anche alla Fiorentina, per la rincorsa alla salvezza.

Le scelte

Gli assenti in casa Udinese sono tanti: da Gueye a Davis, con Palma e Piotrowski ancora in dubbio. In attacco c'è la coppia leggera Ekkelenkamp-Zaniolo. Alaba ancora dalla panchina, sugli esterni ci saranno Vojvoda e Kamara.

La probabile formazione

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Miller, Karlström, Lovric, Kamara; Ekkelenkamp, Zaniolo.