Marina Presello, giornalista di Sky Sport e vicina alle vicende dell'Udinese, è intervenuta al Pentasport di Radio Bruno in vista della sfida tra i friulani e la Fiorentina.

Sull'Udinese

Queste le sue parole: “I problemi dell'Udinese sono soprattutto di natura mentale, del tutto simili a quelli che ho notato nella Fiorentina vista a Monza. Forse Zanetti sta riuscendo a liberare i bianconeri dalle loro paure: in attacco c'è il solo Davis, i cui guai fisici in carriera sono noti, mentre Atta non è stato rimpiazzato e la difesa è stata rivoluzionata tre volte in tre anni. Sulla carta resta una rosa di valore, frenata però da un'infinità di infortuni. Zaniolo? Parliamo di un ragazzo eccezionale, amatissimo a Udine ma con delle fragilità interiori”.

Sulla Fiorentina

Spostando poi lo sguardo in casa viola, l'analisi si è concentrata sui singoli e sui problemi di amalgama: “La Fiorentina vanta individualità di spessore. Beto è un grande attaccante e Mastantuono è un ottimo elemento, sebbene a volte tenda a eccedere nell'individualismo: è una formazione forte che deve soltanto scattare quel famoso 'clic' per esprimere sul rettangolo verde tutto il potenziale dei singoli. Sia a Firenze che a Udine manca quella chimica e quell'energia collettiva che, al contrario, in questo momento contraddistinguono club come Frosinone e Lazio”.