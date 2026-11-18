Franco Mastantuono ha impiegato pochi mesi per trasformare Firenze in una tappa importante della propria carriera. Adesso la Fiorentina vorrebbe farla diventare qualcosa di più. Attorno all’argentino aumentano gli interessamenti, mentre il Real Madrid conserva il controllo del cartellino e osserva gli sviluppi di un’esperienza che gli sta garantendo spazio e responsabilità.

Occhi addosso

Milan, Roma e Napoli sono i nomi emersi nelle recenti ricostruzioni di mercato e sono tutte società accostate al giocatore. Il motivo di tanta attenzione si trova anche nel primo bilancio stagionale. Tredici presenze complessive, di cui dodici da titolare, 973 minuti e quattro gol raccontano un giocatore che ha conquistato un ruolo centrale all'interno della formazione viola. In campionato è stato impiegato in tutte le prime undici giornate: una continuità preziosa per un diciannovenne chiamato a misurarsi con un nuovo ambiente e un nuovo calcio.

Le quattro reti, però, sono concentrate in due partite: la tripletta contro il Venezia e il gol contro il Sassuolo. È un dato questo che permette una doppia lettura. Mastantuono ha già dimostrato di poter incidere pesantemente sul risultato, ma il passo successivo sarà distribuire il proprio contributo con maggiore regolarità.

Nuova intesa

Per trattenerlo, la Fiorentina dovrà costruire una nuova intesa. L’accordo attuale scade il 30 giugno 2027 ed è un prestito secco, senza diritto di riscatto. Non esiste un’opzione che permetta al club gigliato di decidere autonomamente la permanenza dell’argentino.

Uno spiraglio però c'è ed è legato ai rapporti costruiti con le Merengues, rafforzatisi con l'arrivo di Fabio Paratici a Firenze. Del resto la Fiorentina può offrirgli un ruolo già conquistato, un ambiente che lo apprezza e la possibilità di proseguire il proprio sviluppo senza ricominciare altrove. Dovrà però sostenere questi argomenti con un progetto sportivo che sia convincente.

Partita aperta

La partita per il futuro di Mastantuono resta aperta. Firenze ha argomenti per giocarsela, il Real dovrà valutarne l'interesse dal canto suo e soprattutto se e quale spazio può offrire all'argentino. Prima delle trattative, saranno soprattutto i prossimi mesi di campo a stabilire quanto potrà diventare forte la candidatura viola.