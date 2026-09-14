Bucchioni: "Si mangeranno le mani a Firenze per Favasuli, venduto con superficialità. Chi è più forte tra Mastantuono e Mora?"

Spazio ai giovani, attualmente alla Fiorentina, ma anche ex, nell'editoriale scritto dal giornalista Enzo Bucchioni su Tmw.

Favasuli e la Fiorentina

"Anche il Napoli ha faticato a battere il Bologna, l’ha vinta il cortomuso di Allegri e la sua intuizione nel proporre il giovane Favasuli a inizio ripresa. La sua energia ha cambiato la partita, la sua scossa è diventata adrenalina per tutti e il triste 4-4-1-1 del primo tempo ha preso una vita diversa. Si mangeranno le mani i dirigenti della Fiorentina che Favasuli ha portato fino alla prima squadra e poi se ne sono liberati (al Catanzaro) con superficialità.

Il giovane più forte del campionato

"Intanto s’è acceso il dibattito attorno a una domanda classica: chi è il giovane più forte del campionato? Per ora il derby è fra due diciannovenni dal grande futuro, l’argentino Mastantuono della Fiorentina e il portoghese Mora della Roma. Caratteristiche diverse, talento vivissimo. Mastantuono, più ala, ha segnato una tripletta al Venezia, a quell’età non c’era riuscito neppure Messi. Mora, più trequartista, di gol ne ha fatti uno solo in campionato, ha giocato anche in Champions: qualità e personalità".