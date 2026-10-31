Fagioli giustamente 'punito', a Ndour non tocca mai: il 2004 ormai è recidivo. Le falle della difesa arrivano anche da lì

Chi l’avrebbe mai detto che alla fine il migliore (o il meno opaco) del centrocampo sarebbe stato Marco Brescianini? Non ce ne voglia l'ex centrocampista atalantino, ma se lui risulta il più degno di nota del reparto c'è più di qualcosa che non va. Un po' come quando negli anni di Italiano, il più “brillante” dell'attacco risultava Kouame, per intendersi. Il motivo però è presto spiegato: se Fagioli è incappato nella sua peggior serata stagionale, non l'unica ma di peggiori non ce n'erano state, Ndour è andato semplicemente di continuità. Ed è una continuità piuttosto negativa per la Fiorentina.

I soliti errori ma le punizioni agli altri

La sostituzione di Fagioli ci stava e l'impatto di Oulai è stato buono: una "punizione" giusta per il classe 2001, destino che al compagno non di reparto non spetta misteriosamente mai. Dal ritorno di Vanoli, Ndour ha saltato appena 11 minuti, nel finale con il Como, Coppa Italia compresa. E dire che di errori ne ha messi insieme una bella dose: il trotterellamento alle spalle dell'avversario è quasi marchio di fabbrica, a Genova con El Shaarawy, giovedì con De Ketelaere ma anche su Kvernadze con il Frosinone. Un atteggiamento inaccettabile e recidivo, con un Vanoli che da un alto ammette che il ragazzo “si è seduto dopo il gol in U21” ma dall'altro ne esalta il minutaggio “perché se lo merita”.

Non è che anche la difesa…

La Fiorentina nel frattempo continua a balbettare, a prendere caterve di gol, che naturalmente non possono dipendere solo dai difensori: davanti a loro spesso c'è la trasparenza. Perché sì, a dispetto del fisico statuario, Ndour non offre particolare contributo difensivo, la famosa “sostanza”, termine astratto per esprimere il tutto e niente. Il tema non è tanto se sia calciatore da rosa della Fiorentina (di quella non brillante di questa epoca poi…) ma come possa esserne un perno inamovibile, indiscutibile e insostituibile. Tutti vengono sostituiti e discussi, perfino Mastantuono, tutti tranne Ndour.