Il doppio addio a destra per la Fiorentina. La richiesta dimezzata per Dodô, mentre Fortini...

Due cessioni sulla destra per la Fiorentina? L'ipotesi non è affatto da escludere, anzi.

Scadenza di contratto

Sia Dodô che Fortini sono in scadenza di contratto con il club viola nel 2027 e siamo lontani da un eventuale rinnovo in entrambi i casi, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

Monetizzare gli addii

La Fiorentina dunque, sempre secondo il quotidiano sportivo, dovrà monetizzare dai loro addii. Allo stato attuale il cartellino di Dodo vale una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni (l'anno scorso la richiesta era praticamente doppia).

Quanto a Fortini, tra l'altro fresco di convocazione con l'Italia sperimentale di Baldini, la dirigenza viola chiederebbe 6-7 milioni.