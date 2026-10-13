Corriere Fiorentino: La ricerca di Vanoli per uscire dai bassifondi

Una pagina dedicata alla Fiorentina per il Corriere Fiorentino.

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Il quotidiano locale dedica grande spazio a: “Fiorentina cercasi”. E ancora: “Tante formazioni cambiate, due moduli diversi e già tutti gli elementi della rosa utilizzati: mister Vanoli è in cerca di un’identità precisa, solo così potrà uscire dai bassifondi della classifica”.

Il libro

In taglio basso invece c'è: “La ‘Belle Epoque’ tra neve, tifo e aneddoti". Sottotitolo: “Incredibili emozioni viola allo stadio Comunale” racconta gli anni tra il ‘53 e il ‘73".