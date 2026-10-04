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La Gazzetta dello Sport: Viola, darò l'anima

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Su La Gazzetta dello Sport riprese le parole di Mateo Pellegrino dal Festival dello Sport di Trento. Si possono leggere a pagina 25: “Viola darò l'anima" e il sommario: “Pellegrino si esalta. ‘Fiorentina mi manda il maestro Batigol’”.

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