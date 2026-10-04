Home / Edicola Viola La Gazzetta dello Sport: Viola, darò l'anima Redazione / 04 October 2026, 11:40 X Facebook WhatsApp Telegram Threads Email Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google Su La Gazzetta dello Sport riprese le parole di Mateo Pellegrino dal Festival dello Sport di Trento. Si possono leggere a pagina 25: “Viola darò l'anima" e il sommario: “Pellegrino si esalta. ‘Fiorentina mi manda il maestro Batigol’”. Notizie correlate Pellegrino: "Con Vanoli un'altra energia, abbiamo lavorato tanto nella sosta. Voglio segnare più gol possibile" Pellegrino: "Voglio lasciare il segno alla Fiorentina. Vi racconto il mio incontro con Bati. Mastantuono? Ho fatto una scommessa con lui" 💬 Commenti X Facebook WhatsApp Telegram Threads Email Condividi Commenta