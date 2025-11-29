Hanno fatto discutere e non poco le parole pronunciate dopo la sconfitta contro l'AEK Atene dall'attaccante della Fiorentina Edin Dzeko sui fischi da parte dei tifosi viola. Sulle sue dichiarazioni del centravanti si è espresso a TMW Radio anche Massimo Piscedda, ex giocatore della Lazio.

“Altro che non fischiare”

Piscedda ha commentato: "Non fare neanche una vittoria e avere solo sei punti in classifica fa pensare. Le responsabilità sono di tutti e da questa situazione se ne devono tirar fuori tutti a partire dai giocatori. Invece di dire non fischiate, i giocatori dovrebbero dire: 'Fischiate ancora di più, così noi ci svegliamo'.

“È come se i giocatori scendessero dalla Luna”

Piscedda ha aggiunto: "Il giocatore moderno lo considero come uno che scende dalla Luna, si esibisce, prende tantissimi soldi e poi torna sulla Luna. Non si può pretendere che il tuo pubblico dopo questo inizio di stagione non ti fischi. Dovrebbero fischiare di più. Hanno delle pretese per quello che guadagnano, fanno una vita agiata, sono coccolati… Beh se li devono prendere i fischi e basta, e reagire in campo".