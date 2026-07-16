Una nuova pretendente per Comuzzo. Sempre più club di Serie A si mettono in fila per il difensore viola

Il giovane difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo sembra essere fra i maggiori indiziati a partire nel reparto arretrato gigliato. Tanti i club di Serie A interessati al classe 2005.

Molte squadre in fila

Torino e Lazio sono le squadre che più delle altre hanno provato a portare avanti la trattativa con la Fiorentina nelle ultime settimane. Le formule e le offerte economiche recapitate ai viola non sono però state accettate dai dirigenti gigliati, che stanno ancora aspettando l'acquirente giusto.

Interesse dall'Emilia

Nelle ultime ore, secondo quanto detto da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione di Sky Calciomercato-L'originale, anche il Sassuolo si sarebbe messo in fila per il giovane difensore. I neroverdi hanno bisogno di rinforzi in difesa e Comuzzo potrebbe essere il profilo adatto alla squadra emiliana.