"Hangover Viola", stasera in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram. Ospite Francesco Matteini

Dopo la sosta per le Nazionali questa sera alle ore 21.30 torna con una nuova puntata Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata parliamo del futuro di Vanoli e quindi della Fiorentina, chiamata a conquistare un ultimo punto per la salvezza matematica prima di andare incontro, si spera, a una totale rivoluzione.

Seguiteci e commentate in diretta!

Parteciperanno i nostri redattori e un gradito ospite, il giornalista e nostro editorialista Francesco Matteini. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

Segui la puntata