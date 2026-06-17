Fiore: "Grosso non ha voglia di vivacchiare, Fagioli è un centrocampista 'di governo'. Kean non si discute"

Tra gli ospiti stamani di Pitti Uomo, c'è anche l'ex centrocampista della Fiorentina, Stefano Fiore.

"Ho seguito questa stagione della Fiorentina con un po’ d’ansia - ha detto - anche se poi l’epilogo è stato bello. Sono stati bravi i giocatori e Vanoli a fare un gran lavoro e ad uscire da questa situazione. E dopo questa sofferenza è importante riuscire a programmare bene la prossima per evitare il ripetersi di annate del genere".

Grosso

"Sta facendo un percorso di crescita importante. Ha fatto uno step in più dal Sassuolo alla Fiorentina, lo aspetta una stagione più impegnativa. Arriva in una piazza esigente ma che può permettergli di fare determinate cose e dove c’è una società che non ha mai lesinato interventi importanti sul mercato: Paratici è una garanzia da questo punto di vista. Grosso è uno che non sta lì a vivacchiare ma ha voglia di giocarsi le partite e imporre il proprio gioco. La Fiorentina ha bisogno anche di questo, i tifosi vogliono vedere giocar bene".

Ndour

"Antognoni, Baggio, Rui Costa…in quella zona del campo il pubblico fiorentino è abituato bene, ha sempre avuto grandi interpreti e sicuramente Ndour è di un livello differente, ma fa bene Paratici a puntarci perché è di grande prospettiva ed ha caratteristiche difficili da trovare. E’ un giocatore box to box. Fagioli rispetto a Ndour aveva già dimostrato qualcosa di più nelle sue esperienze passate. E’ un ‘centrocampista di governo’ dal quale ripartire".

Kean

"Non si discute. Se sta bene può essere un terminale offensivo importante. Se volesse rimanere non lo lascerei partire”.