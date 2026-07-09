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Turati sulla panchina del Catanzaro... Anzi no. L'ex viola straccia il contratto e va a La Spezia. Ma la FIGC...

Redazione /
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Marco Turati, ex collaboratore tecnico di Italiano ai tempi della Fiorentina, aveva firmato poche settimane fa con il Catanzaro, ma la sua avventura in Calabria è finita ancor prima di cominciare. 

Presa di posizione ufficiale

L'ex viola, pochi giorno dopo l'approdo a Catanzaro, ha già cambiato idea e ha deciso di andare a La Spezia. Un trasferimento piuttosto complicato, ma reso possibile dalla presa di posizione ufficiale della Serie B, che ha comunicato la non validità del contratto firmato da Turati con i calabresi. 

La complicazione

La grande complicazione era però un'altra: Turati, a seguito della rottura del rapporto con il Catanzaro, era stato escluso dalla FIGC dal corso di Coverciano Master UEFA Pro di Coverciano. L'iscrizione era stata accolta in deroga e legata all'incarico che avrebbe dovuto ricoprire sulla panchina del Catanzaro. Questa decisione della Federazione aveva inevitabilmente rallentato il passaggio allo Spezia.

Via libera

Il via libera della Lega Serie B ha sbloccato però il trasferimento, che ora potrà essere ultimato. L’ex viola è atteso già domani in Liguria. 

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