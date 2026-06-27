La Fiorentina si inserisce nella corsa per uno dei migliori prospetti di Serie B. Ma la concorrenza è ampia

Dopo aver chiuso per Viery, in arrivo dal Gremio, continua il lavoro di Fabio Paratici nella costruzione della Fiorentina in vista della prossima stagione. L'ultimo nome accostato ai Viola, emerso in queste ore, è quello di Matteo Liberali, fantasista classe 2007 di proprietà del Catanzaro, con cui è arrivato a sfiorare la promozione in Serie A nella stagione appena terminata.

Interessi dalla Serie A su Liberali

Il giocatore scuola Milan nella passata stagione di B è stato autore di quattro gol ed altrettanti assist in 29 partite, che gli sono valsi numerosi interessi dalla massima serie: secondo quanto riportato da Matteo Moretto, infatti, alla corsa per il giovane fantasista si sono inserite anche Fiorentina e Parma

Un'ampia concorrenza

L'affare però appare difficile per l'ampia concorrenza: sul giovane hanno già fatto passi avanti Sassuolo e Como, con i lombardi che hanno già programmato un summit con l'agente del giocatore per chiudere la trattativa. Nel contratto di Liberali col Catanzaro è presente una clausola pari a 6 milioni di euro, il cui 50% spetterebbe al Milan.