Bollini ufficializza la lista dei convocati della Nazionale Under 19: c'è anche un portiere di proprietà della Fiorentina

Questo pomeriggio il commissario tecnico della Nazionale italiana Under 19 Alberto Bollini ha reso nota la lista ufficiale dei convocati in vista dei prossimi due appuntamenti ufficiali. Gli azzurrini saranno impegnati nelle qualificazioni agli Europei di categoria e, tra il 25 e il 31 marzo, affronteranno a Catanzaro e Cosenza Ungheria, Slovacchia e Turchia.

E questa volta nella è presente anche un giocane della Fiorentina, attualmente in prestito in Serie C proprio al Cosenza. Stiamo parlando del classe 2007 Tommaso Vannucchi, che lo scorso anno è stato piu volte aggregato alla Prima squadra di Raffaele Palladino.

Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Marco Leandri (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (Az Alkmaar), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta);

Attaccanti: Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Mattia Marello (Inter), Mattia Mosconi (Inter).