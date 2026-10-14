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Trasferta a Roma in salsa europea per Paratici - FOTO

Calabrone Viola /
Fabio Paratici
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C'era anche il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, insieme alla compagna Pilar Fogliati, sugli spalti dello stadio Tre Fontane per assistere alla sfida di Youth League tra Roma e Real Madrid

Il ds viola a Roma per il figlio

Come mostrano le immagini raccolte da Inforoma24, il dirigente viola si trovava nella a Roma per seguire il figlio Lorenzo, che milita tra le fila giallorosse. 

Paratici jr resta a guardare

Paratici jr tuttavia è rimasto in panchina per tutta la gara, che è terminata con la vittoria per 0-1 della formazione ospite, grazie al gol di Carlos Diez al 68esimo.

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