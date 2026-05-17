La dignità e l'orgoglio stavolta vanno messi davanti a tutto: serve evitare una figuraccia come quella di Roma

Di quanto Juventus-Fiorentina sia una partita differente dalle altre non c'è nemmeno bisogno di specificarlo, indipendentemente dalla classifica, dai trenta punti di distanza e dai differenti obiettivi stagionali. Per la squadra di Paolo Vanoli, dopo da una stagione tormentata e vissuta a lungo vicino alla zona retrocessione, questa sfida ha il valore di una finale. Dopo il pesante ko contro la Roma all’Olimpico, David de Gea e compagni sanno di non poter sbagliare ancora. La tifoseria viola difficilmente accetterebbe un’altra prestazione senza carattere contro la rivale storica.

Non si tratta soltanto di frenare la Juventus

Non è soltanto una questione di fermare i bianconeri e ostacolare la corsa europea: è un tema di dignità, appartenenza e orgoglio. L’obiettivo non è solo frenare la Juventus, ma ritrovare quello spirito combattivo che nel corso della stagione si è spesso smarrito.

Non sarà accettata una partita come a Roma

Per questo motivo, secondo il Corriere dello Sport di oggi, il giudizio dei tifosi andrà oltre il risultato finale. La piazza chiede soprattutto atteggiamento, sacrificio e rispetto per la maglia. Anche una sconfitta può essere accettata, purché la squadra dimostri sul campo di essere all’altezza della storia e della passione che legano Firenze alla Fiorentina. Ma non sarà accettata una gara indegna come quella contro i giallorossi.