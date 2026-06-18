Il vero colpo dell’estate viola che fa sorridere Grosso e fa storcere la bocca a qualcuno VIDEO

Kean verso la permanenza a Firenze può diventare il vero colpo dell’estate viola, anche se qualcuno storcerà la bocca e anche se fa specie parlare di colpo, quando il giocatore ce l’hai già in casa. Ripartire da Moise potrebbe voler dire tantissimo per Il nuovo tecnico Grosso. Certo andrà recuperato dal punto di vista fisico e degli stimoli, ma al momento attaccanti più forti di lui in Italia non ci sono. Ecco che, le notizie degli ultimi giorni, sono assolutamente da prendere con il sorriso.

Inimmaginabile

Kean conosce già l’ambiente, parte avvantaggiato e avrà dalla sua anche una Fiorentina che giocherà in modo diverso, molto più offensiva. Che lo aiuterà maggiormente insomma. Certo, c’è una clausola fino a metà luglio che supera i sessanta milioni, ma rimane difficile pensare e immaginare che qualcuno oggi possa o voglia esercitarla. Anche perché su Kean pesa un ingaggio da 4.5 milioni a stagione che non aiuta una sua cessione. Insomma, salvo novità clamorose come scriviamo da tempo Kean sarà il centravanti della nuova Fiorentina targata Grosso. Accanto a lui ci vorranno due esterni di valore, per mettere in atto quel 4-3-3 che tanto piace all’ex tecnico del Sassuolo.

Il motto di Grosso

Dopo aver ceduto tutti sugli esterni si torna all’antico, si torna al vecchio sistema di gioco. Con la speranza di non complicarsi troppo la vita con esperimenti e tentativi che in questi ultimi mesi hanno soltanto indebolito la squadra. Divertirsi, attaccare, segnare, questo il motto di Grosso che se riuscirà a recuperare Kean avrà già metà del proprio lavoro in cassaforte. Tra averlo e non averlo un calciatore del genere ce ne corre.

Antognoni e il centenario

Chiusura su Antognoni e sul suo rifiuto di partecipare al centenario. In un mondo senza coerenza, rispettiamo la scelta della bandiera viola. E Ferrari, che sa bene come sono andate le cose, almeno abbia il buon gusto di tacere. Non tutti, per fortuna, in questo mondo si comportano da zerbini. Sicuramente non Antognoni che non vende la propria dignità per una passerella. Non ha bisogno di questo per dimostrare il suo amore verso la Fiorentina.