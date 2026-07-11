Leonardelli: "Felicissimo di essere al Treviso, è il luogo migliore in cui potessi andare"

Pietro Leonardelli, portiere classe 2006 fresco del titolo di campione d'Italia con la Primavera della Fiorentina, ha ufficializzato nella mattinata di oggi il suo approdo in prestito al Treviso in Serie C

“Felicissimo di essere qui”

Il portierino viola si è così espresso ai microfoni ufficiali del club: "Sono felicissimo di essere qui. La società mi ha fatto una bella impressione sin da subito, il mister e il direttore sono stati chiari e mi hanno fatto percepire l’importanza del progetto. È una società ambiziosa, che vuole fare bene, e credo sia il luogo migliore dove potessi andare per crescere»

La prima esperienza tra i grandi

Per Leonardelli si tratta della prima esperienza tra i grandi, dopo la grande stagione messa a rederto con la Primavera, con cui si è laureato campione d'Italia.