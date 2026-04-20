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Corriere Fiorentino: E siamo al quarto forfait di fila, ora serve chiarezza

Redazione /
Corriere Fiorentino

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere Fiorentino di oggi. 

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Apertura per: “Match point salvezza”. Ovvero: “Il Lecce fu fatale a Pioli, ora potrebbe sancire la permanenza in A dei viola Dopo il Palace i sogni sono finiti, in questo finale serve solo concretezza”. 

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Sulla squadra: “Kean non convocato, è la quarta di fila che salta Fuori uso anche Parisi”. Sottotitolo: “Recupera Brescianini, probabile maglia da titolare per Solomon”. In taglio basso un commento dal titolo: “Panchina, futuro e Moise ora serve chiarezza”. 

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