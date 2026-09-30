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Corriere Fiorentino: la crescita del terzino aumenta il cruccio della Fiorentina

Redazione /
Corriere Fiorentino
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Due gli articoli sulla Fiorentina presenti sul Corriere Fiorentino di oggi. 

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Apertura stamani per: “Rimpianto Kayode”. Occhiello: “Gol all’esordio azzurro, la crescita del terzino aumenta il cruccio: la Fiorentina nel 2025 guadagnò 17 milioni, ora ne vale il triplo”. Catenaccio: “Con Palladino non giocava, ma cederlo fu una scelta del club”. 

Società

In taglio medio invece la notizia riguardante la società: “Picciotto lascia già i viola”. 

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